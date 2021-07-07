Губернатор Андрей Чибис проведёт «прямую линию» в социальных сетях

8 июля в 19.00 губернатор Мурманской области Андрей Чибис проведёт ещё одну «прямую линию». Однако в этот раз она состоится на его официальных страницах в социальных сетях. Заявлено, что эфир будет неограничен по времени.

Видеообращения с вопросами северяне могут присылать на почту главы региона: Gubernatoru@gov-murman.ru