День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)23.03.22 19:30
Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан
Вопросы, с которыми северяне обратились к главе региона, в основном касались социальной, жилищно-коммунальной сфер и городского благоустройства.
Такие встречи, по словам губернатора, позволяют не только помочь, но и расспросить северян о том, что ещё беспокоит жителей Мурманской области. Начиная от цен на продукты, заканчивая жизненными обстоятельствами. Ведь задача регионального правительства - чётко понимать потребности граждан и реагировать на них.
Все озвученные вопросы и проблемы жителей региона были приняты в работу.
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