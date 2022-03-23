Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан

Вопросы, с которыми северяне обратились к главе региона, в основном касались социальной, жилищно-коммунальной сфер и городского благоустройства.

Такие встречи, по словам губернатора, позволяют не только помочь, но и расспросить северян о том, что ещё беспокоит жителей Мурманской области. Начиная от цен на продукты, заканчивая жизненными обстоятельствами. Ведь задача регионального правительства - чётко понимать потребности граждан и реагировать на них.

Все озвученные вопросы и проблемы жителей региона были приняты в работу.