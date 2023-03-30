Губернатор Андрей Чибис провёл личный приём граждан

Встреча с главой региона состоялась по поручению Президента страны Владимира Путина.

Встречу с губернатором открыла жительница Ленинского округа Елена Шевцова. Она попросила у главы региона содействия в строительстве детской спортивной площадки во дворе.

Елена Шевцова, мурманчанка: «Нам не обязательно в нашем дворе, можно рядом».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «ТУ вас не хватает инфраструктуры для детей?».

Елена Шевцова, мурманчанка: «Да, в Ленинском округе».

Вопрос благоустройства территории волновал и Евгению Тарасенко. Она пришла вместе с сыном, чтобы рассказать губернатору о том, что в их дворе на улице Карла Маркса тоже не хватает площадок для детей.

Евгения Тарасенко, мурманчанка: «Смотрю, выходят мамочки с детьми, а погулять негде. Только соседние дворы. А выпустить ребёнка погулять и заняться хозяйством, приглядывая, возможности нет».

Андрей Чибис пояснил, что в этом году только в Мурманске планируют установить 31 детские и спортивные площадки. А сейчас на портале «Наш Север» идёт голосование за возможные места их размещения.

Обратилась к губернатору и индивидуальный предприниматель Наталия Захарова - глава крестьянского фермерского хозяйства. Она занимается разведением и откормом рогатого скота и свиней. Женщина обратилась с вопросом о возможности увеличения ставки субсидии на компенсацию части затрат на приобретение молодняка животных для откорма.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я попрошу своих коллег посмотреть с учётом финансового положения, как можно поднять этот размер».

Две мурманчанки обратились к главе региона с просьбой замены вышедших из строя бойлеров в их домах.

Галина Прибыткова, мурманчанка: «Как уверяла управляющая компания, все проблемы будут решены в марте. Но вот уже март подходит к концу, а экспертиза и все документы, оформленные более года назад, ничего не разрешается. Узнаем о том, что дом включён в программу по капремонту аж на 2034 год. Это ещё 10 лет ждать».

Глава региона отметил, что в данной ситуации поручит рассмотреть возможность внесения изменения в краткосрочный план региональной программы капремонта общего имущества, и заменить сломанное оборудование в этом году.

А на просьбу пенсионерки Натальи Ворониной заменить стояковые трубопроводы холодного и горячего водоснабжения в доме по улице Дзержинского, которые находятся в аварийном состоянии, глава региона сказал, что даст поручение главе администрации Мурманска и министру Госжилнадзора взять на контроль эту ситуацию.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Поручение напишу, чтобы весной поменяли это всё».

Стоит отметить, что личные приёмы глава региона проводит на регулярной основе. Живое общение с северянами даёт точно понять и оценить качество жизни в Заполярье.