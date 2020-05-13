Губернатор Андрей Чибис провёл онлайн-брифинг по ситуации с коронавирусом в Мурманской области

А начал его глава региона с радостного заявления, что никакой вирус не помешал нам в рекордные сроки получить первыми в Арктике звание территории опережающего развития.

Темпы роста заболеваемости коронавирусом в регионе снизились. При этом по стране мы в десятке лучших по объёму проводимых тестов на ковид-19, отметил губернатор во время брифинга в правительстве области.

За последние сутки в регионе зафиксировано 43 новых зараженных, из них 5 мурманчане, 34 работники стройки в Белокаменке. Но, по мнению Андрея Чибиса, переживать не стоит, мест в обсерваторах для больных хватает и практически все аппараты ИВЛ свободны.

Губернатор считает, что за счёт увеличения числа тестируемых граждан количество инфицированных может также увеличиться. Режим повышенной готовности не будет снят в нашем регионе минимум до 1 июня, отметил Андрей Чибис. Поэтому нужно серьёзно относиться к сохраняемым ограничениям и режиму.

Пока в Заполярье действует «масочный режим» и в случае его нарушения, граждан ждёт административный штраф аналогичный тому, что был при нарушении режима самоизоляции, рассказал губернатор.

Во время брифинга стало известно, что, несмотря пандемию коронавируса, смертность в нашем регионе снизилась. С начала года показатель летальности составил 0,6, за аналогичный период 2019 года он был 0,9, а за 2018 - 1,5.