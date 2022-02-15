Губернатор Андрей Чибис провел онлайн-встречу с ветеранами боевых действий, проживающих в нашем регионе

В ходе беседы обсуждались проблемы, возникающие у воинов-интернационалистов в сегодняшнем дне.

15 февраля 1989 года последняя колонна советских войск покинула Афганистан. Это событие ознаменовало для СССР окончание 10-летнего присутствия контингента войск в республике, миротворческая миссия, или, как её теперь принято называть, война, унесла жизни более 15 тысяч советских солдат. Сейчас в нашем регионе проживают около 14 тысяч воинов-интернационалистов, которые были не только участниками тех сражений, но и боролись за мир в других горячих точках.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «К сожалению, мир сегодня такой, что он становится все сложнее, а ситуация всё острее. И сегодня нашим военным также приходится находиться в разных точках мира, прежде всего, это Сирия, и отстаивать интересы нашей страны и безопасность наших людей. Я хочу от всей души пожелать вам здоровья».

По словам специалистов, чаще всего, обсуждая важные вопросы, воины-интернационалисты говорят не о частных проблемах, а глобальных вещах.

Сергей Мякишев, министр труда и социального развития Мурманской области: «Мы, как региональная власть, стремимся, во-первых, взаимодействовать с этими людьми, потому что они представляют не только людей, прошедших боевое крещение. Это ещё и люди, выполняющие важную функцию в части патриотического воспитания».

Такие встречи ветеранов боевых действий, представителей общественных организаций и региональной власти – регулярны.