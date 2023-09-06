Губернатор Андрей Чибис провёл первое заседание Экспертного совета при рабочей группе по развитию Арктики Госсовета РФ

Именно на нём будут определены критерии опорных населённых пунктов Арктики.

Рабочая группа по развитию Арктики при Госсовете существует меньше года. Но уже несколько выдвинутых её участниками инициатив были поддержаны Президентом России Владимиром Путиным. Речь идёт о комплексной модернизации ЗАТО и населённых пунктов, где проживают военнослужащие и члены их семей, распространение льготной ипотеки под 2% на Арктическую зону, а также опорные населённые пункты Арктики.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «На последнем заседании рабочей группы мы инициировали необходимость формирования особого подхода и набора инструментов для развития стратегически значимых населённых пунктов АЗРФ, тех, которые имеют стратегическое значение для развития всей российской Арктики».

Президент РФ по итогам недавнего визита в Мурманскую область дал поручение определить перечень опорных городов Арктики. На первом заседании члены экспертного совета обсудили подходы, как будут прорабатываться критерии для определения «опорности».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас на территории Арктической зоны Российской Федерации расположено более 1000 населённых пунктов, в том числе 90 городов и посёлков городского типа. Большая их часть – небольшие по численности, но в совокупности они обеспечивают около 10% ВВП страны. Российская Арктика – основная ресурсная база страны».

Результаты работы Экспертного совета будут представлены на рассмотрение рабочей группы при Госсовете, а далее – на утверждение штаба по вопросам развития городов и иных населённых пунктов Арктической зоны России.

Опорные города АЗРФ должны быть определены до 1 ноября 2023 года. Все они получат дополнительное финансирование на развитие инфраструктуры.