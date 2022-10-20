Губернатор Андрей Чибис провёл первое заседание оперативного штаба по обеспечению общественной и экономической безопасности Мурманской области

Оперативный штаб создан в рамках указа Президента России от 19 октября.

«Цели и задачи оперативного штаба – решение всех вопросов, связанных с безопасностью объектов жизнедеятельности и социальной поддержкой тех категорий граждан, которые в этом нуждаются. При этом на территории области никаких мер по ограничению привычного ритма жизни северян не вводится», – подчеркнул глава региона.

В состав оперативного штаба вошли представители руководящего состава Северного флота, правоохранительных структур, в том числе прокуратуры, УФСБ, Следственного комитета, Управления МЧС, Росгвардии, территориальных органов федеральных органов власти, общественных организаций, члены правительства Мурманской области, сенаторы, депутаты областной и Государственной Думы.