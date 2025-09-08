Губернатор Андрей Чибис провёл «прямую линию»: за 3 часа в эфире он ответил на 75 вопросов северян

В топе тем были вопросы благоустройства, здравоохранения, ЖКХ, дорог и образования, перспектив развития Арктики и Мурманской области, в том числе газификация, планы в рамках реновации ЗАТО и программы «На Севере – жить!».

Во время «прямой линии» стало известно, что скоро Мурманск с Дровяным и Абрам-Мысом, как когда-то во времена СССР, свяжет катер. В нашем регионе может появиться сезонный рынок ягод и грибов на специальной площадке.

Глава региона также развеял слухи о своей отставке. Он сказал, что сын продолжает учиться в городе-герое и дом они не продают. Так что большая работа губернатора в Мурманской области продолжается.

Был вопрос и о возможности централизованного подключения воды в Мишуково.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Базовая версия, что всё это должно быть. Но я сейчас специалистов попрошу мне это прокомментировать. Мы трубу из Мурманска продолжили по дну Кольского залива на западный берег. Это была большая операция, стройка».