Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Татьяной Кусайко

Стороны обсудили предстоящий приезд бригады специалистов Научно-исследовательского клинического института детства в Мурманскую область. С 11 по 14 мая к нам прибудет профессорско-преподавательский состав, работать они будут в перинатальном центре, зале новорождённых и на базе детской больницы. Они будут проводиться тренинги, профессорский обход, а также осмотры специалистов.

По словам депутата, предварительно обговаривался выезд бригады московских медиков и в Печенгский округ.