День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.05.21 19:30
Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с председателем облизбиркома Антоном Богомоловым
На ней обсуждалась подготовка к предстоящим выборам.
В этом году в сентябре в России пройдут выборы депутатов Госдумы, глав субъектов, а также в 39 регионах, среди которых и Мурманская область, выберут депутатов законодательных органов госвласти.
Глава региона выразил председателю избиркома слова благодарности за высокий уровень готовности Мурманской области к внедрению электронного голосования. А Антон Богомолов поблагодарил губернатора за помощь и внимание, которое уделено вопросам развития избирательной системы.
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