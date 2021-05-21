Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с председателем облизбиркома Антоном Богомоловым

На ней обсуждалась подготовка к предстоящим выборам.

В этом году в сентябре в России пройдут выборы депутатов Госдумы, глав субъектов, а также в 39 регионах, среди которых и Мурманская область, выберут депутатов законодательных органов госвласти.

Глава региона выразил председателю избиркома слова благодарности за высокий уровень готовности Мурманской области к внедрению электронного голосования. А Антон Богомолов поблагодарил губернатора за помощь и внимание, которое уделено вопросам развития избирательной системы.