Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с сенатором Еленой Дягилевой

Они обсудили магистральные темы работы Совета Федерации и вектор дальнейшего взаимодействия представителя Заполярья в палате регионов.

Елена Дягилева подчеркнула активное участие Совета Федерации в решении всех стратегических задач, поставленных главой государства. Так, во время весенней сессии было рассмотрено 355 законов, треть из которых имеет высокое социальное значение, остальные касаются важных сфер регулирования.

В центре внимания сенаторов – демографическая политика. Парламентарий акцентировала внимание на большом числе региональных инициатив для будущих и состоявшихся родителей, а также юных северян.