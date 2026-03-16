Губернатор Андрей Чибис провёл рабочую встречу с сенатором РФ Еленой Дягилевой

Отдельно сенатор доложила о работе над налоговыми льготами для Арктики. В прошлом году губернатор Андрей Чибис на комиссии Госсовета по Арктике аргументировал особый подход для регионов с дорогой логистикой и низкой плотностью населения и Министерство финансов подтвердило готовность рассмотреть определение льгот для бизнеса.

Представитель Мурманской области в Совете Федерации представила отчёт за 2025 год и поделилась результатами: парламентарий вошла в пятёрку лидеров по эффективности работы. А в феврале этого года заняла первую строчку рейтинга.

Важной темой встречи стала поддержка рыбной отрасли региона. При участии Елены Дягилевой профильный комитет Государственной Думы готовится рассмотреть во втором чтении законопроект, возвращающий возможность производства консервов из печени трески прямо на судах прибрежного рыболовства.

Кроме того, на уровне Совета Федерации поддержаны инициативы главы региона по переоформлению кредитов под инвестквоты и экспортным пошлинам.

Среди других направлений Елена Дягилева подняла вопрос учёта фактора ценообразования при реализации проекта газификации. Напомним, инициативу Андрея Чибиса ранее поддержал Президент РФ Владимир Путин.

Глава региона поблагодарил сенатора за эффективное представление интересов Заполярья на федеральном уровне.