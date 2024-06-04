Губернатор Андрей Чибис провёл совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативного штаба Мурманской области

Во время встречи глава региона призвал не снижать внимание к вопросам безопасности в регионе, а также отметил, что по данным правоохранителей, сейчас в Мурманской области сохраняется благоприятная миграционная обстановка.

Лиц, причастных к экстремистской и террористической деятельности - не выявлено. Однако миграционной политике, с учётом туристов, представителей коммерческой деятельности и разного рода работников - нужно по-прежнему уделять повышенное внимание. Поэтому участники заседания обсудили меры повышения эффективности межведомственного взаимодействия в сфере профилактики терроризма, а также дополнительные мероприятия по безопасности инфраструктуры, водоснабжения, а также вопрос межнациональных отношений.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Хочу поблагодарить вас в режиме онлайн на связи и за то, что плотное взаимодействие позволяет нам активно развивать и реализовывать проекты, которые есть. И за поддержку по мастер-планам, потому что коллеги в постоянном режиме взаимодействия мы тоже детально рассматриваем. А это глобальная задача, чтобы арктические территории вывести на новый уровень».