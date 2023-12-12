Губернатор Андрей Чибис провёл традиционную конференцию с журналистами, на которой ответил на актуальные вопросы и поделился планами дальнейшей работы

От телеканала «Арктик-ТВ» на мероприятии работали не только корреспонденты, но и ученики проекта «Академия телевидения».

Три часа длилась итоговая пресс-конференция губернатора Андрея Чибиса. За это время журналисты задали более 50 вопросов, но которые глава региона отвечал честно и без утаек. Например, многих волновала тема арктической ипотеки. Льготная программа жилищного кредитования - новая мера поддержки. Благодаря ей растёт спрос на жильё, что способствует привлечению в наш регион крупных строительных компаний.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я не скрою, мы находимся в стадии переговоров с очень крупным застройщиком, который с учётом развития Мурманской области, роста экономики и повышения спроса, в том числе на жилье на территории области, с учётом рабочих мест, которые есть, готов зайти и запустить массовое жилищное строительство».

Ещё одна хорошая новость прозвучала от губернатора: в следующем году возобновится приём заявок по программе «Свой дом в Арктике». В региональном бюджете уже заложено 500 млн рублей на выдачу сертификатов. Однако, в условиях получения документов есть изменения. Например, установлены требования к юрлицам или индивидуальным предпринимателям, с которыми гражданин заключил предварительный договор на строительство или приобретение индивидуального жилого дома. С будущего года можно будет продлить срок действия сертификата, если необходимо заменить земельный участок из-за непредвиденных обстоятельств. Также будут сняты ограничения по наличию в собственности жилой площади для участников СВО, ветеранов боевых действий и членов их семей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Такие маленькие уточнения, которые сделаны исходя из опыта. Уже построено около 300 домов. Это очень хороший результат. Мы, откровенно говоря, не ожидали такого быстрого использования денег в виде уже построенных домов. И арктическая ипотека уже добавляет этому финансовый механизм».

Следующая тема волновала не только наш телеканал, но и многих жителей Мурманской области.

Кристина Харатова, корреспондент «Арктик-ТВ»: «Здравствуйте, Андрей Владимирович. Последние месяцы после того, как президент поддержал Вашу инициативу в вопросе компенсаций при закупке мазута, мы видим, что процессы активизировались. Какие сегодня результаты?».

И губернатор поделился, что считает компенсацию расходов на закупку мазута - важнейшей победой для региона. Соответствующее постановление подписано Михаилом Мишустиным и денежные средства будут направлены на возмещение затрат теплоснабжающих организаций, связанных с ростом стоимости топочного мазута.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы вышли на формулу компенсации до газификации нашей области. То есть, определена цена до налогового манёвра, потому что резкие всплески цены мазута связаны с введением налогового маневра в 2019 году. И договорились о том, что берём цену 2018 года, индексируем в рамках предельного, который доводится правительством до Мурманской области. И это та цена, которая справедлива. Всё, что свыше этой цены, федерация нам компенсирует».

По словам губернатора, до момента перехода на газификацию это будет работать именно так.

После микрофон перешёл к нашей молодёжи. Да, помимо профессиональных журналистов вопросы губернатору задавали и ученики «Академии телевидения». Конечно, они ещё дети и только учатся этой профессии, но уже занимают активную общественную позицию и без страха в глазах общаются с главой региона.

Софья Климкова, ученица «Академии телевидения»: «Какие проекты, связанные с улучшением досуга граждан, планируются в 2024 году?».

Этот вопрос затронул тему любимых многим молодёжных пространств «СОПКИ». Это уже не просто места отдыха, а настоящий региональный бренд. И в Год семьи в Мурманской области откроют ещё три пространства «СОПКИ.СЕМЬЯ». Их основная задача, организовать интересный досуг для заполярных пар с детьми, а также дать возможность им и тем, кто только планирует рождение ребёнка, получить квалифицированную консультацию в неформальной обстановке.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «У нас 44 молодёжных пространства «СОПКИ», «СОПКИ.СПОРТ». Сейчас запустили и пользуются большой популярностью «СОПКИ.СЕМЬЯ», куда мамочка может прийти, ребёнка отдать играть, а сама поговорить со специалистом, психологом. Это очень важно, особенно для тех семей, чьи мужья на СВО. Что касается для всех остальных – благоустройство, развитие событий и развитие спортивной инфраструктуры».

Более конкретно тему спорта затронули другие журналисты, поинтересовавшись, как помочь футбольному клубу «Север» перейти в профессиональную лигу. Но этого просто не добиться, так как необходимо серьёзное финансирование не только из бюджета области, но и от спонсоров, которых необходимо привлекать.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для того, чтобы перейти в другую лигу, нужны другие деньги. Если сейчас мы из бюджета финансируем порядка 20 млн рублей, то чтобы выйти в другую лигу нужно от 100. Конечно, нам хочется, но откровенно скажу, пока решения найти 100 млн и добавить – нет такого решения».

Планов по развитию Мурманской области много, а это значит, что впереди много работы. Именно поэтому Андрей Чибис хочет продолжить трудиться на благо Севера и дальше.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Что касается моих планов, то они зависят от вашей позиции, позиции жителей, позиции президента. Но мой план: служить Мурманской области».

Если говорить о личном, то Андрей Чибис признался, что будь он журналистом, то спросил бы у себя: «Спит ли глава региона когда-нибудь?». И при этом сразу ответил: мало и хотелось бы побольше.

Что ж работа непростая у губернатора, но должность обязывает быть всегда в ресурсе.

В завершении большой пресс-конференции глава региона поблагодарил журналистов за работу и наградил опытных сотрудников региональных редакций почётными грамотами, медалями и благодарственными письмами.