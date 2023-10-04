Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с участниками конкурса «Большая перемена» от Мурманской области

В живой беседе ребята затронули темы организации отдыха и досуга для молодёжи, обновления туристической и транспортной инфраструктуры, развития любительского и профессионального спорта, а также важности наставничества в образовательном процессе и создания новых современных пространств в учебных заведениях.

Напомним, с 25 по 30 августа в Мурманске состоялся полуфинал Всероссийского конкурса «Большая перемена» среди школьников 8-10 классов и студентов профессиональных образовательных организаций Северо-Запада. От Мурманской области в проекте принимали участие девять человек. Пять из них прошли в финал.

Участники от региона отличаются активной гражданской позицией, участвуют в различных конкурсах, олимпиадах и соревнованиях и волонтёрской деятельности. Конкурс «Большая перемена» – флагманский проект Российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».