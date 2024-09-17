Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с викарием Святейшего Патриарха Епископом Николаем Балашихинским и Орехово-Зуевским

Викарий передал главе региона книгу «За Русь святую. Патриотизм и вера», в которой собраны труды Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.

А также выразил глубокое уважение к региону, тем, кто здесь живёт, к тому, что здесь делается.

«Дай Бог вам помощи Божией в Ваших трудах», – обратился викарий к губернатору.