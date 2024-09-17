День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)17.09.24 19:30
Губернатор Андрей Чибис провёл встречу с викарием Святейшего Патриарха Епископом Николаем Балашихинским и Орехово-Зуевским
Викарий передал главе региона книгу «За Русь святую. Патриотизм и вера», в которой собраны труды Патриарха Московского и всея Руси Кирилла.
А также выразил глубокое уважение к региону, тем, кто здесь живёт, к тому, что здесь делается.
«Дай Бог вам помощи Божией в Ваших трудах», – обратился викарий к губернатору.
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Последние комментарии
Николай
16.09.24 16:08
Качану Н.Н. 16.09.2024 г. вынесли приговор, расскажите про это.
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Медникова Светлана
29.08.24 10:27
Непонятно, курсирует ли автобус 32 от к/т Мурманск к тропе Беличий хвост? В вашем расписании не указано время, а указаны только несколько дней июля:11.07-19.07 ???
Комментарий к новости:Новый автобусный маршрут довезёт мурманчан до экологической тропы «Беличий хвост»
SeVFloT83
11.08.24 10:31
Для этой странички надо было бы выбрать другой цвет, а не чёрный, а то приветствие "Добро пожаловать" на таком фоне выглядит противоречиво.
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