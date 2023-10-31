Губернатор Андрей Чибис провёл выездное заседание правительства Мурманской области в Коле

Участники дали оценку эффективности деятельности глав администраций. А также обсудили то, как на территории Кольского района реализуют региональный стратегический план «На Севере – жить.

Первая тема повестки выездного заседания правительства региона, которое состоялась в Кольском районном центре культуры была посвящена итогам рейтинга эффективности муниципальных образований за 2022 год. Один из критериев оценки которого - исполнение национальных проектов и стратегического плана «На Севере – жить».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В прошлом году я принял решение об увеличении суммы гранта почти в четыре раза – до 15 млн рублей для распределения между муниципалитетами. Эти средства пойдут на обновление объектов, которые определят победители рейтинга… Сами команды муниципалитетов будут определять эти объекты».

В итоге победителями этого года стали Оленегорск, который получит 3 млн; Мурманск – 4,5 млн; Кольский район – 3 млн рублей и ЗАТО Видяево 4,5 млн рублей.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Обозначу сразу, что это не говорит о том, что в муниципалитетах-победителях всё идеально, а в других совсем по-другому. Это показатель того, что при нарастающем темпе работ, растущем количестве объектов и объёме задач эти муниципалитеты показывают хорошую динамику».

Число задач на будущий год немалое, отметил глава региона. Это и работы по реновации ЗАТО, где проживают военнослужащие и члены их семей, на которую регион начнёт системно получать федеральные средства для модернизации населённых пунктов, и запуск работы по мастер-планам в опорными для развития Арктики городах. Напомним, три агломерации Мурманской области вошли в перечень опорных.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Также на поддержку муниципальных образований мы планируем выделить средства в размере 41,5 млрд рублей. Это связано с тем, что мы закладываем в бюджет и соответствующий рост доходов. Всё это значит, что увеличится и объём работ, которые нужно тщательно контролировать и реализовать на своих территориях. Поэтому я принял решение об удвоении гранта для муниципалитетов с 15 млн до 30 млн рублей в следующем году».

Вторая тема выездного заседания правительства была посвящена развитию Кольского района, на территории которого располагается большинство наших резидентов территории опережающего развития «Столица Арктики» – единственной ТОР в Арктической зоне России, и крупные промышленные объекты и производства: Мурманский транспортный узел, порт «Лавна», объекты «НОВАТЭКа», морской перегрузочный комплекс «Арктическая перевалка», морской терминал «Тулома», Кольская ВЭС, предприятия рыбной промышленности. Поэтому Кольский район и вошёл в единую Мурманскую агломерацию перечня опорных населённых пунктов Арктики.

Александр Лихолат, глава администрации Кольского района: «Кольский район динамично развивается».

С каждым годом региональное правительство наращивает поддержку для этого муниципального образования. Так, в период с 2019 года Кольский район получил из регионального бюджета более 12 млрд рублей на развитие и реализацию различных проектов.