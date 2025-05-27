Губернатор Андрей Чибис провёл выходные в Кировско-Апатитской агломерации

Рабочий визит был скрашен праздничными событиями, которые очень много значат для всех жителей региона.

В первую очередь поездка губернатора в Кировско-Апатитскую агломерацию выпала на «последние звонки». Сотни красивых выпускников прощались с родными стенам школ и друзьями.

Ангелина Казукова, выпускница школы №7 г. Апатиты: «Грустно прощаться, это у множества одноклассников. Но ничего страшного, ещё впереди выпускной. Очень надеемся, что после выпуска будем все вместе общаться».

Губернатор Андрей Чибис поздравил школьников с окончанием 9-х и 11-х классов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Для того, чтобы был успех, чтобы вы были довольны и счастливы, нужно биться и трудиться. И делать это по-настоящему. Поэтому я желаю вам не лениться, не бояться ничего».

Также Андрей Чибис осмотрел социальные объекты агломерации, которые ремонтируют по плану «На Севере – Жить!». Это бывший кинотеатр «Большевик», где будет кино-культурный центр и школа №14. Ранее в ней открыли Центр образования естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» и автокласс. Скоро в учреждении появится и технопарк.

В рамках поездки губернатор поздравил работников химической отрасли с профессиональным праздником.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Во-первых, поздравляю всех с Днём химика. Всех, кто работает на обогатительных фабриках, кто производит продукт, из которого делается самые чистые удобрения в мире… С праздником!».

На главной городской сцене состоялась торжественная церемония награждения заслуженных работников Кировского филиала АО «Апатит». «Лучшим обогатителем года» со стажем работы на предприятии 29 лет стал машинист мельниц Кирилл Афанасьев. Ему вручили автомобиль.

Кирилл Афанасьев, машинист мельниц «АНОФ-2»: «У меня отец всю жизнь проработал на комбинате, я по стопам пошёл. Учился, всё время развивался, какие-то курсы были всё время. У меня не одна профессия, у меня их десять».

На празднике в Апатитах выступили российские музыкальные коллективы – «BURITO» и «Комбинация».