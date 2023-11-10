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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)10.11.23 19:30

Губернатор Андрей Чибис провёл заседание инвестиционного комитета области

Его участники обсудили внедрение регионального и муниципального инвестстандарта, меры господдержки на территории Заполярья, успешные практики деятельности инвеступолномоченных, а также реализацию ряда проектов.

«Ради стыковки интересов бизнес-структур и власти», - с таки слов началось заседание инвестиционного комитета области. Приоритетная задача правительства региона при этом - ещё больший рост экономики. За несколько последних лет показатель внутреннего регионального продукта вырос в 2,5 раза.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «За последние четыре года в развитие региона вложены огромные средства»…

Это Мурманский транспортный узел - новая железная дорога на западный берег и новый порт, которые позволят увеличить перевалку грузов в несколько раз. Упомянул и глава региона и газификацию, которая теперь уже важна не только для обеспечения энергетической безопасности в регионе.

Что касается инвестстандарта, то над ним работает Корпорация развития Мурманской области, в арсенале которой и так немало инструментов для взаимодействия с людьми, желающими вложить средства в развитие того или иного направления деятельности на Севере.

Светлана Панфилова, министр развития Арктики и экономики Мурманской области: «У нас изменился функционал корпорации, объекты придорожного сервиса»…

Одним из таких объектов стала недавно открытая в Ловозере автозаправочная станция, которая помимо основной функции работает на нужны туристов – знакомит гостей региона с местной кухней.  Предпринимателям несложно узнать свою выгоду при организации бизнеса, подробные калькуляторы льгот размещены на инвестиционном портале региона.

Не стоит забывать и про институт инвеступолномоченных, работа которых и заключается в сопровождении инициатив.

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