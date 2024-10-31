Губернатор Андрей Чибис провёл заседание областного правительства по вопросам реализации ключевых инвестиционных проектов

В ходе заседания, которое проходило в режиме ВКС, прозвучал вопрос о комплексной работе по повышению эффективности расходов.

Процессы по повышению эффективности расходов будут проводить в областных учреждениях спорта, культуры, социальной сферы и образования. На последнее губернатор обратил особое внимание, важно проработать эти вопросы с главами учреждений.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Обращаю внимание, коллеги, на то, что при повышении эффективности нужно учитывать нюансы и особенности образовательных учреждений. Нужно с людьми внимательно работать, с теми, кто переходит на другую работу, надо им эти все условия предоставлять, поэтому надо быть очень внимательными».

Руководитель Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова рассказала о ходе реализации ключевых проектов. Всего в АЗРФ работают больше 280 резидентов с объёмом инвестиций свыше 226 млрд рублей, создано 5700 рабочих мест. Одним из главных резидентов опережающего развития региона стал комплекс перевалки угля «Лавна».

Светлана Панфилова, руководитель Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области: «Уже сейчас переданы в пуск и наладку объекты первой технологической линии. Пуск и наладка прошли без нагрузки, то есть без груза. Все конвейеры и техника работают как надо. Осталось только провести испытания под нагрузкой для того, чтобы провести настройку технологического оборудования».

В условиях экономического давления важно сохранять и развивать отношения с дружественными странами. Хороший пример – порт, который появится в Мурманске от белорусских партнёров. С ними уже подписано соглашение о строительстве многофункционального комплекса для перевалки грузов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «В Белокаменке проект создаёт в том числе базу для увеличения грузооборота через Северный морской путь. Вопреки санкционным ограничениям он продвигается. В текущем году уже вторая линия сжижения природного газа ушла на полуостров Гыдан, стартовало строительство третьей линии».

За последние пять лет в регион вложено более 1,2 трлн рублей, поддержано 135 туристических проектов на сумму 400 млн рублей. В 2024 году объём инвестиций достиг более 98 млрд рублей.

Светлана Панфилова, руководитель Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области: «На август 2024 года рост индекса промышленного производства отмечен. Этот показатель составляет 101,8% по отношению к прошлому году и в основном индекс промышленного производства растёт за счёт обрабатывающей промышленности».

Перед правительством региона стоит важнейшая задача – сохранить заданный уровень развития даже в непростых условиях санкционного давления, заявил Андрей Чибис.