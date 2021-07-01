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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)01.07.21 19:30

Губернатор Андрей Чибис провёл заседание областной антитеррористической комиссии

На прошедшем сегодня заседании антитеррористической комиссии Мурманской области одним из главных вопросов повестки дня стала профилактика терроризма в образовательных учреждениях. Глава региона отметил, что сейчас обстановка в Заполярье под контролем, а за последние два года спецслужбам удалось предотвратить 12 терактов.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Мы все помним ситуацию в Казани, это стало предметом отдельного разговора большого совета, в котором участвовали Николай Платонович Патрушев, полпред президента Александр Владимирович Гуцан. Решения, которые были выработаны по итогам этого мероприятия, мы реализуем на практике».

Андрей Чибис сказал, что очень важно вести профилактику терроризма среди молодёжи. Медицинские учреждения тоже могут находиться под ударом террористов, а потому меры безопасности усилены и там. Например, в Мурманском областном центре специализированных видов медицинской помощи по распоряжению министра здравоохранения выставлен дополнительный пост охраны.

Дмитрий Панычев, министр здравоохранения Мурманской области: «Организовали там пост круглосуточной физической охраны путём найма сотрудников охраны Росгвардии по Мурманской области для ужесточения противоэпидемического режима с учётом тех иностранных граждан, которые проходят освидетельствование с соблюдением норм безопасности».

В прошлом году для обеспечения комплексной безопасности объектов образования из бюджета Мурманской области было выделено около 150 млн рублей. В 2021 году 8 муниципалитетам на эти цели предоставлена субсидия в размере 50,4 млн рублей.

 

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