Губернатор Андрей Чибис провёл заседание правительства по реализации национальных проектов в Мурманской области в 2022 году

Отметим, что все они тесно сопряжены со стратегическим планом «На Севере – жить». В мероприятиях их реализации задействованы все муниципалитеты нашего региона.

За 4 прошедших года число национальных проектов, реализуемых в Мурманской области, увеличилось с 10 до 12. В эти направления вложено более 47 с половиной млрд рублей. Это средства от федерального правительства, фондов и консолидированный бюджет области. Об этом сегодня шла речь во время заседания регионального правительства.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Основной объём средств – более 60% вкладывается в демографию, жильё и создание комфортной городской среды, в проекты, в сферу образования».

По результатам 2022 года Мурманская область получила на реализацию национальных проектов 16,5 млрд рублей, а средний показатель их работы был выше, чем по всей стране – более 97%.

Оксана Демченко, первый заместитель губернатора Мурманской области: «На федеральном уровне внедрена новая система оценки качества реализации национальных проектов в субъектах. Это интегрированная оценка, в которой учитывается и уровень достижения, показатель результатов выполнения контрольных точек мероприятий, которые были запланированы в рамках реализации нацпроектов».

В 2022 году работы велись на 327 объектах капстроительства, дорогах, общественных пространствах, дворовых территориях и так далее. А ещё по нацпроекту «Демография» более 2 миллиардов рублей было направлено на социальные выплаты семьям с детьми. По проекту «Здравоохранение» более 4 миллиардов рублей пошло на капремонты объектов медицинской сферы, модернизацию первичного звена.