Губернатор Андрей Чибис сегодня посетил первый в Коле молодёжный центр «Сопки»

Этот день глава региона посвятил знакомству с новым молодёжным центром «Сопки», который был открыт по его инициативе. Он также посетил районную детскую школу искусств, которая недавно открылась после капитального ремонта и преобразилась до неузнаваемости.

Месяц назад в Коле открыли первый центр «Сопки». Он располагается на базе межпоселенческой библиотеки, где был сделан ремонт и приобретена новая мебель, техника и различное оборудование. Это общественное пространство стало точкой притяжения для молодёжи всего Кольского района.

Светлана Чемоданова, директор межпоселенческой библиотеки Кольского района: «Я считаю, что «Сопки» в Коле были просто необходимы, потому что центра молодёжного в Коле нет. И так как Кола – центр всего Кольского района, то к нам приезжают и из других поселений».

Здесь молодёжь от 14 лет может играть в настольные, интеллектуальные и компьютерные игры; читать книги и комиксы; проводить семинары и общаться по интересам в зоне коворкинга. Также участники могут осваивать новые фото-, аудио- и видеопрограммы, в том числе снимать тиктоки. Во всем этом им помогают сотрудники.

Елена Алешина, библиограф межпоселенческой библиотеки Кольского района: «Мы очень активно продвигаем наш проект «BBQ Мафия». Это смесь мафии с квизом. Там есть несколько категорий. Это краеведение, так как мы делаем упор на Кольский край Мурманскую область, вопросы на общую тему и вопросы по литературе, так как «Сопки» базируются у нас в библиотеке».

С момента открытия не было и дня, чтобы центр пустовал без молодёжи. Ведь, здесь они находят не только место для отдыха, но и для развития.

Ксения Анисимова, гость центра «Сопки»: «Тут часто устраивают интересные интеллектуальные викторины. Приглашают ребят из посёлков Мурмаши, Кильдинстрой. Здесь можно познакомиться с кем-то новым, узнать много нового».

После осмотра нового молодёжного центра губернатор Андрей Чибис отправился с визитом в детскую школу искусств. Данное учреждение открыли в 1964 году как музыкальное. Оно считается одним из старейших в области. В 2002 году школа была реорганизована, а 2021 году – капитально отремонтирована не только внутри, но и снаружи.

Губернатор осмотрел не только обновленные помещения, но и познакомился с сотрудниками и учениками.