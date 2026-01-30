День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)30.01.26 19:30
Губернатор Андрей Чибис совершил незапланированный выезд в Печенгский округ
Целью визита стала оценка ситуации с теплоснабжением жилого фонда.
Глава региона проверил квартиры в некоторых жилых домах, где от северян поступают точечные сигналы. А также пообщался с рабочими и специалистами котельных.
В ходе проверки Андрей Чибис отметил, что ситуация с отоплением в Печенгском округе постоянно контролируется. По итогам визита глава региона обсудил меры по устранению проблемных моментов.
Будет усилен контроль со стороны «Мурманэнергосбыта» за режимом работы котельных. В домах, где выявлено неравномерное прогревание, в максимально сжатые сроки заменят радиаторы.
Также губернатор поручил сформировать план с чёткими сроками по ремонту фасадов жилых домов на 19-м километре.
Комментарии
Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-Аналитика (18+)«Братских народов союз вековой»*, или Амбициозный проект определяет будущее коренного малочисленного населения Арктической зоны
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!БУДЬТЕ БДИТЕЛЬНЫ! Не вступайте в диалог с мошенниками, не сообщайте личные сведения
-
Последние комментарии
Д.О. Вернер
27.01.26 12:39
У нас в руководстве ИНЖЕНЕРЫ есть? Или только лирики? На фоне надувного кита действующие вышки ЛЭП образца 1966 года как-то страшновато...
Мира
26.01.26 04:17
Переведите детей на дистанционное пока нет света! Авария за аварией, такими темпами без света мы рискуем отпуская детей в школу!
Маргарита
17.01.26 12:39
17 января 2026г. в доме 12 по ул. Пушкинской нет отопления во всей квартире, доме. Позвонила на гор.линию ЖКХ, о каких либо авариях на теплотрассе не в курсе. Меня уже прет от такого безобразия, ну до
Комментарий к новости:Телефон «горячей линии» по горячей теме
-Скоро в эфире00:15«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:15«Обзор мировых новостей». Информационная программа (12+)00:45«Медленное ТВ-Камин».
-PRO Деньги (16+)Итоги предпраздничного ажиотажа: что покупали россияне к Новому году-PRO Валюту (16+)Курс евро снизился почти на 51 копейку, доллар потерял 29 копеек-PRO Энергетику (18+)Да будет свет! Линию электроснабжения на временных опорах смонтировали-PRO ЖКХ (18+)Глава Мурманской области Андрей Чибис совершил незапланированный рабочий выезд в Печенгский округ-PRO Нефть и газ (18+)День работника нефтяной и газовой промышленности 2025: тренды и динамика-PRO Законы (18+)Для МСП из приоритетных отраслей продлены пониженные страховые взносы