Губернатор Андрей Чибис совершил незапланированный выезд в Печенгский округ

Целью визита стала оценка ситуации с теплоснабжением жилого фонда.

Глава региона проверил квартиры в некоторых жилых домах, где от северян поступают точечные сигналы. А также пообщался с рабочими и специалистами котельных.

В ходе проверки Андрей Чибис отметил, что ситуация с отоплением в Печенгском округе постоянно контролируется. По итогам визита глава региона обсудил меры по устранению проблемных моментов.

Будет усилен контроль со стороны «Мурманэнергосбыта» за режимом работы котельных. В домах, где выявлено неравномерное прогревание, в максимально сжатые сроки заменят радиаторы.

Также губернатор поручил сформировать план с чёткими сроками по ремонту фасадов жилых домов на 19-м километре.