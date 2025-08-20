Губернатор Андрей Чибис совершил рабочую поездку в Кольский район

В посёлке Мурмаши он посетил важные социальные и инфраструктурные проекты, которые обновляют для жителей.

Первую остановку губернатор сделал у здания бывшей гостиницы «Русалочка». Теперь здесь будет современный центр, который отстраивают с нуля. Деревянное здание в несколько этажей будет похоже на сказочный терем.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Надо правильно функционал определить. Это точно вопрос серьёзной дискуссии. Дизайн можно сейчас не смотреть, сначала уверенная функция, чтобы сюда привлекать людей, а потом уже дизайн».

Следующей точкой поездки стал парк на улице Московской. Здесь завершено благоустройство в рамках инициативы «На Севере — твой проект». На работы выделяли более 7 млн рублей, из которых три млн – средства областного бюджета. В парке уже уложены пешеходные дорожки, установлено освещение и скамейки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Раньше в парки и на концерты проходили, духовой оркестр играл. Мы возобновляем эти традиции. Был заросший парк, а сейчас - зона прогулочная».

А в мурмашинской школе №1 губернатор осмотрел кабинеты «Уникум» и Центр беспилотных летательных аппаратов. Их создали в рамках проекта «Арктическая школа».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Готовый центр беспилотников я вижу впервые из серии тех, которые мы делаем в этом году. По-моему, очень круто и достойно. И то, что сделано ранее, - образовательная среда, новые кабинеты «Уникум» - дают дополнительный толчок ребятам, которые выбирают технические науки. Но самое главное, это люди. Важно преподавать. И преподавателям работать в таких условиях гораздо приятней».

В этой школе за последние годы реализованы четыре гранта. И благодаря им отремонтированы спортивный и актовый залы, а также олимпиадный центр «Уникум» для подготовки учащихся по физике и математике.

Ирина Гашкова, директор мурмашинской школы №1: «Мы большое количество грантов уже реализовали – регионального уровня и всероссийского. Конечно, каждый грант привносит свои особенности в качестве современных ремонтов, что делает школу более привлекательной и для родителей, и для детей. И, конечно, оборудование, которое расширяет возможности освоения предмета. - любые лабораторные, практические работы здесь можно проводить».

В рамках объезда глава региона осмотрел кольскую школу и детский сад, побывал на месте строительства нового жилого комплекса. А завершил визит в Кольский округ – общением с местными жителями.