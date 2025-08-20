В России отмечают 80-летие атомной промышленностиСостоялось финальное заседание Совета депутатов шестого созыва ЗАТО г. Североморск
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)20.08.25 19:30

Губернатор Андрей Чибис совершил рабочую поездку в Кольский район

В посёлке Мурмаши он посетил важные социальные и инфраструктурные проекты, которые обновляют для жителей.

Первую остановку губернатор сделал у здания бывшей гостиницы «Русалочка». Теперь здесь будет современный центр, который отстраивают с нуля. Деревянное здание в несколько этажей будет похоже на сказочный терем.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Надо правильно функционал определить. Это точно вопрос серьёзной дискуссии. Дизайн можно сейчас не смотреть, сначала уверенная функция, чтобы сюда привлекать людей, а потом уже дизайн».

Следующей точкой поездки стал парк на улице Московской. Здесь завершено благоустройство в рамках инициативы «На Севере — твой проект». На работы выделяли более 7 млн рублей, из которых три млн – средства областного бюджета. В парке уже уложены пешеходные дорожки, установлено освещение и скамейки.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Раньше в парки и на концерты проходили, духовой оркестр играл. Мы возобновляем эти традиции. Был заросший парк, а сейчас - зона прогулочная».

А в мурмашинской школе №1 губернатор осмотрел кабинеты «Уникум» и Центр беспилотных летательных аппаратов. Их создали в рамках проекта «Арктическая школа».

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Готовый центр беспилотников я вижу впервые из серии тех, которые мы делаем в этом году. По-моему, очень круто и достойно. И то, что сделано ранее, - образовательная среда, новые кабинеты «Уникум» - дают дополнительный толчок ребятам, которые выбирают технические науки. Но самое главное, это люди. Важно преподавать. И преподавателям работать в таких условиях гораздо приятней».

В этой школе за последние годы реализованы четыре гранта. И благодаря им отремонтированы спортивный и актовый залы, а также олимпиадный центр «Уникум» для подготовки учащихся по физике и математике.

Ирина Гашкова, директор мурмашинской школы №1: «Мы большое количество грантов уже реализовали – регионального уровня и всероссийского. Конечно, каждый грант привносит свои особенности в качестве современных ремонтов, что делает школу более привлекательной и для родителей, и для детей. И, конечно, оборудование, которое расширяет возможности освоения предмета. - любые лабораторные, практические работы здесь можно проводить».

В рамках объезда глава региона осмотрел кольскую школу и детский сад, побывал на месте строительства нового жилого комплекса. А завершил визит в Кольский округ – общением с местными жителями.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Автомобильный рынок вошёл в топ-5 отраслей с самой низкой динамикой
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА 2025Мурманская областная Дума: БЮДЖЕТ-2025С ДЕТСТВА ЛЮБИЛ НАБЛЮДАТЬ ЗА РАБОТОЙ РАЗЛИЧНЫХ МЕХАНИЗМОВ
-

Последние комментарии

FynDbrnjh
19.08.25 13:36
Как-то странно даже, что такое возможно в год 80-летия Победы
Комментарий к новости:Мурманчане просят отремонтировать лестницу, ведущую к памятнику 6-й Героической комсомольской батареи
Ирина
13.08.25 20:08
Очень смешно, особенно про детей.Если дети,которые спят днём,то они не старше 6 лет и укладывают до 9 вечера.А запрет с 22.00 . Хотя в других регионах с 19.00 и это правильно.а у нас благодетели)))
Комментарий к новости:Нарушать тишину стало себе дороже
Елена
10.08.25 20:17
Спасибо сотрудникам канала, что оперативно отреагировали на проблему.
Комментарий к новости:Оператор заболел! А пожилые мурманчане не могут получить свои пенсии
-Правовая консультация (18+)70 федеральных и 425 региональных сервисов «жизненные ситуации» будут доступны на госуслугах до конца 2025 года
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2829303112345678910111213141516171819202122232425262728293031
-Скоро в эфире02:00«Медленное ТВ-Камин».03:30Новости. Информационная программа (12+)04:00«Редкие люди». Познавательная программа (16+)
-PRO Деньги (16+)Кошелёк: в июле текущего года месячный прирост цен с исключением сезонности составил 8,5%-PRO Валюту (16+)Курс доллара снизился на 24 копейки, евро теряет 8 копеек-PRO Энергетику (18+)Эксперты подтвердили высокий уровень охраны труда на Кольской АЭС-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 20 августа-PRO Нефть и газ (18+)Реализацию проекта Северного широтного хода возобновят только после стабилизации ситуации на рынке углеводородов-PRO Законы (18+)Минтруд доработал проект поправок в Трудовой кодекс, который регулирует ученические договоры
-

Наш регион-51

© 2009 - 2025
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»