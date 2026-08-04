Губернатор Андрей Чибис совершил рабочую поездку в микрорайон Росляково

В центре внимания главы региона оказались несколько важных объектов.

Первой точкой рабочего выезда главы региона стал угольная котельная в Малом Росляково. Построенная ещё в 1967 году, она до сих пор обеспечивает теплом и горячей водой местные пятиэтажки. За последние четыре года здесь заменили несколько котлов, установили вентиляцию и сетевое оборудование с частотным регулированием, обновили окна, отремонтировали дымовые трубы. Сейчас там готовятся к новому этапу - установке газоочистительного оборудования, которое должно снизить выбросы в атмосферу.

Сергей Варламов, директор филиала АО «МЭС» «Североморские теплосети»: «В настоящий момент подрядчиком будет демонтирован фундамент».

После осмотра котельной Андрей Чибис пообщался с местными жителями. Основные обращения касались состояния коммунальных сетей. Губернатор заверил, что проблемные адреса будут проверены.

Следующей точкой визита стала стройка на улице Зелёной, на которой в рамках федерального проекта «Бизнес-спринт», региональных и муниципальных программ возводят 25-метровый плавательный бассейн на 6 дорожек. До этого в Росляково не было ни одного крытого спортивного комплекса такого уровня.

Завершилась рабочая поездка в Большом Росляково на осмотре дорожного ремонта, благоустройства дворов и капитально отремонтированных домов на Североморском шоссе.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Много сделано. Здесь уже отремонтировали колледж, в школе сделана спортивная площадка, сейчас завершается строительство бассейна. Представляете, в Росляково будет отдельный бассейн!».

Губернатор отметил, что район требует особого внимания, но позитивные перемены уже видны. Вопросы, поднятые жителями, взяты на контроль и будут отработаны.