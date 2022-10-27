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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.10.22 19:30

Губернатор Андрей Чибис совершил тестовый пуск установки в ветропарке «Кольская ВЭС»

«Это один из мощнейших ветропарков на российском Севере мощностью 201 МВт. Экологически чистая энергия пойдёт в единую энергосистему нашей страны. Появление столь высокотехнологичного объекта, который возведён, несмотря на санкционное давление, – значимое событие для региона», - подчеркнул Андрей Чибис.

Проект считается стратегическим для Мурманской области.

Закладка первого камня на месте будущего самого крупного ветропарка за Полярным кругом состоялась в сентябре 2019 года. В этом году работы завершены – на сегодняшний день смонтировано 57 ветроэнергетических установок.

В данный момент проводятся пусконаладочные работы. Часть ветротурбин уже функционируют. Первую синхронизацию на одной из турбин провёл губернатор.

«Это один из мощнейших ветропарков на российском Севере мощностью 201 МВт. Экологически чистая энергия пойдёт в единую энергосистему нашей страны. Появление столь высокотехнологичного объекта, который возведён, несмотря на санкционное давление, – значимое событие для региона», - подчеркнул Андрей Чибис.

Губернатор отметил, что этот ветропарк – первый в области, но, возможно, не последний – интерес есть и у других потенциальных инвесторов. 68% оборудования на ветроустановках российского производства. Первый ввод в работу запланирован на январь 2023 года.

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