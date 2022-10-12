День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)12.10.22 19:30
Губернатор Андрей Чибис внёс на рассмотрение в Мурманскую областную Думу законопроект об обеспечении бесплатным питанием детей из семей мобилизованных северян
Деньги на реализацию инициативы планируют выделить из областного бюджета.
Согласно проекту, двухразовое горячее питание будет предоставляться указанной категории обучающихся очной формы государственных и муниципальных учреждений.
Деньги на реализацию инициативы планируют выделить из областного бюджета.
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