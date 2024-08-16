Губернатор Андрей Чибис во время рабочей поездки в Кировск посетил посёлок геологов и горняков – Коашву

В этом небольшом населённом пункте реализуют несколько социально значимых проектов в рамках плана «На Севере – жить».

Все жилые дома в Коашве переведены на закрытую систему теплоснабжения. Для этого смонтированы автоматизированные тепловые пункты.

Выполняется капитальный ремонт здания школы №10. И 75 юных жителей будут заниматься в комфортных условиях.

Здесь так же заработал новый ФАП. В нём зоны ожидания, кабинет приёма, процедурный, прививочный, смотровой и кабинет физиотерапии.

В центре посёлка появился благоустроенный сквер для семейного отдыха и есть молодёжное пространство «СОПКИ.СПОРТ».

Что касается Кировска, то глава региона также посетил сквер в микрорайоне Кукисвумчорр, популярное общественное пространство. Далее Андрей Чибис посетил школу №5, где обустраивают школьную столовую, кроме того, к новому учебному году в учреждении начнёт работу «Точка Роста».

Также губернатор осмотрел ход ремонтных работ в Апатитско-Кировской ЦРБ и на объекте культурного наследия регионального значения – хибиногорском кинотеатре «Большевик».