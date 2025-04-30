Губернатор Андрей Чибис возглавил Общественный совет региональной программы «Герои Севера»

Программа направлена на переподготовку участников СВО и их дальнейшее трудоустройство.

В Общественный совет под управлением главы региона вошли командующий Северным флотом вице-адмирал Константин Кабанцов, председатель Мурманской областной Думы Сергей Дубовой, руководитель Мурманской областной Ассоциации ветеранов СВО Валерий Якупов и другие.

Задачами совета станут выработка решений и рекомендаций для реализации программы «Герои Севера», обеспечение равных возможностей участников. В проекте зарегистрировались 377 жителей региона, 226 из них прошли тестирование на лидерские и управленческие качества, навыки работы в команде. В настоящее время проходит этап собеседований, – опытные эксперты, которые прошли дополнительное обучение помогают участникам выявить их сильные стороны.

«Герои Севера» – это региональный проект для участников СВО, которые хотят развиваться в сфере государственного и муниципального управления, а также предпринимательской деятельности. Участников проекта ждёт обучение с наставниками, включая руководство региона; стажировки на крупнейших предприятиях Мурманской области