Губернатор Андрей Чибис вручил награды лучшим строителям Мурманской области
Праздник работников строительной отрасли традиционно в России отмечают во второе воскресенье августа. Люди этой профессии ежедневно делают нашу жизнь комфортнее. Особенно это ценится на севере, с его суровыми условиями и климатом.
Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Строитель – это профессия созидания. Люди, которые строят, реконструируют, ремонтируют. В условиях Крайнего Севера это делать тяжело. И с точки зрения климата, очень короткого строительного периода. И те люди, которые этим трудом занимаются в Заполярье, они конечно, герои трудового подвига».
Сейчас в Мурманской области строительная отрасль на подъёме. В Заполярье создают большие промышленные объекты, например, впервые с советского периода строят новый порт. Но также есть социальные и жилищные стройки. Представители этой профессии отмечают, что приятно, когда люди замечают их труд.
Андрей Марков, руководитель строительной компании: «В основном, это люди пожилого возраста, которые постоянно проводят время дома, смотрят в окошко и видят, как ребята производят работы. Делают это хорошо и выходят в конце, благодарят».
На торжественной церемонии в преддверии профессионального праздника губернатор лично наградил лучших представителей строительной сферы региона. А также отметил, что сейчас очень важно ударными темпами развивать Заполярье.