Губернатор Андрей Чибис вручил награды лучшим строителям Мурманской области

13 августа в России отмечают день строителя. В преддверии праздника губернатор Андрей Чибис встретился с представителями этой профессии и в торжественной обстановке поздравил их.

Праздник работников строительной отрасли традиционно в России отмечают во второе воскресенье августа. Люди этой профессии ежедневно делают нашу жизнь комфортнее. Особенно это ценится на севере, с его суровыми условиями и климатом.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Строитель – это профессия созидания. Люди, которые строят, реконструируют, ремонтируют. В условиях Крайнего Севера это делать тяжело. И с точки зрения климата, очень короткого строительного периода. И те люди, которые этим трудом занимаются в Заполярье, они конечно, герои трудового подвига».

Сейчас в Мурманской области строительная отрасль на подъёме. В Заполярье создают большие промышленные объекты, например, впервые с советского периода строят новый порт. Но также есть социальные и жилищные стройки. Представители этой профессии отмечают, что приятно, когда люди замечают их труд.

Андрей Марков, руководитель строительной компании: «В основном, это люди пожилого возраста, которые постоянно проводят время дома, смотрят в окошко и видят, как ребята производят работы. Делают это хорошо и выходят в конце, благодарят».

На торжественной церемонии в преддверии профессионального праздника губернатор лично наградил лучших представителей строительной сферы региона. А также отметил, что сейчас очень важно ударными темпами развивать Заполярье.