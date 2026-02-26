Губернатор Андрей Чибис вручил награды участникам ликвидации последствий масштабной аварии на ЛЭП

В филармонии чествовали причастных к устранению масштабной аварии на линиях «Россетей». Губернатор Андрей Чибис вручил 170 наград: медали, почётные грамоты и благодарственные письма. Глава региона отметил профессионализм работников и слаженность действий служб, включая военнослужащих.

В конце января этого года мурманчане и жители области столкнулись с бедой – город частично погрузился во мрак. На протяжении нескольких дней специалисты круглосуточно устраняли последствия аварии на линиях электропередач. Сегодня губернатор отметил и поблагодарил участников ликвидации ЧП.

В филармонии чествовали причастных к устранению масштабной аварии на линиях «Россетей». Губернатор Андрей Чибис вручил 170 наград: медали, почётные грамоты и благодарственные письма. Глава региона отметил профессионализм работников и слаженность действий служб, включая военнослужащих.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Эта ситуация показала профессионализм, чёткость, а самое главное, за что хочу сказать огромное спасибо, профессионализм и силу рабочего человека. Техника не выдерживает, а человек выдержал».

Александр Принько, как и многие другие, проделал большую работу по ликвидации последствий аварии. В мороз и метель он занимался сборкой опор. Александр Принько отмечает, что самым сложным было добраться до места назначения.

Александр Принько, сотрудник ООО «Ростехмонтаж»: «Тяжело было, экскаваторщикам тяжело было, так как была метель, мороз сильный. Экскаватор наш едет, а водитель почти не видит, куда едет. Дороги сначала не знали, практически всё вокруг одинаковое. Тяжело, 9-10 часов техника добиралась, но со временем накатали дорогу».

Награды от губернатора получили сотрудники энергетических компаний, военные и представители различных ведомств.