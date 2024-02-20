Губернатор Андрей Чибис встретился с делегатами Всемирного фестиваля молодёжи от Мурманской области, Колумбии и Панамы

В преддверии Всемирного фестиваля молодёжи, который пройдёт с 1 по 7 марта 2024 года на федеральной территории «Сириус», состоялась встреча молодых северян, готовых представлять Мурманскую область на масштабном событии.

В рамках мероприятия, прошедшего в Центре управления регионом, также был организован телемост с иностранными участниками фестиваля – представителями республик Панама и Колумбия. Во встрече с делегатами принял участие губернатор Андрей Чибис.

В составе региональной делегации 120 человек – 90 участников и 30 волонтёров. Чтобы получить возможность отправиться на фестиваль в «Сириус» претенденты должны были выполнить несколько творческих заданий: написать эссе, снять видеовизитку, а также предоставить портфолио со своими достижениями.

В рамках программы культурного шефства за Мурманской областью закрепили южноамериканские республики. Ребята будут взаимодействовать друг с другом на протяжении всего фестиваля.

В программу фестиваля войдут познавательные марафоны, научные состязания, карьерные тренинги и творческие мастер-классы. Кроме того, в рамках культурного шефства в Сочи молодые северяне познакомят иностранную делегацию с самобытной культурой России и промышленными достижениями Мурманской области, расскажут об истории родного края и вручат памятные подарки с арктической тематикой.