Губернатор Андрей Чибис встретился с лучшей выпускницей Северо-Запада Александрой Яроцкой

В прошлом году проект мурманчанки по разработке системы дистанционного управления микроклиматом на объектах в отдалённых районах Крайнего Севера отметили на федеральном уровне.

Сейчас Александра Яроцкая учится в МГТУ по направлению «Логистика и управление цепями поставок в Арктике». Кроме того, лучшая выпускница совмещает научно-исследовательскую деятельность с работой инженером-программистом на кафедре «Автоматики и вычислительной техники» и руководством студенческим научным сообществом университета.

Северянка рассказала губернатору, что планирует вести занятия по «Начертательной геометрии и компьютерной графике» в качестве ассистента. Также в планах у Александры написать научно-исследовательскую работу по тематике магистратской программы.

Александра Яроцкая, лучшая выпускница СЗФО: «Наверное, самая большая наград это то, что была возможность познакомиться с ещё десятью лучшими выпускниками страны. Мы за эти два дня подружились. Общаемся, переписываемся и даже планируем совместные мероприятия. И это, конечно, тоже очень вдохновляет, что в стране есть твои единомышленники, с которыми ты виделся раз в жизни, но знаком, будто все время».