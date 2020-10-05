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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)05.10.20 19:30

Губернатор Андрей Чибис встретился с лучшими учителями Мурманской области

Глава региона поздравил педагогов с профессиональным праздником, вручил награды и, кончено, поблагодарил их за высокие достижения.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Важен педагог, педагог, как человек который не только  знания даёт, а который ценности прививает, учит детей мыслить, учит детей думать. Вот это важно!».

Каждый из нас был когда-то учеником, и у каждого были любимые педагоги, тёплые воспоминания о которых мы храним в своей душе. Важно понимать, что учить детей – это тяжёлый труд, который должен быть оценен по заслугам.

Ольга Дзюба, министр образования и науки Мурманской области: «Нынешний год показал, что учителя нашего региона очень мобильны и очень отзывчивы. Их профессионализм оценён и родителями, и, безусловно, министерством».

Поздравив присутствующих с профессиональным праздником, губернатор вручил награды и памятные подарки. Он отметил, что даже с приходом современных технологий, учителя ничто и никогда не заменит, поэтому так важно поддерживать педагогов, в том числе и молодых.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Конечно, наша задача сделать так, чтобы учителя были поддержаны. Именно поэтому мы ввели дополнительные выплаты за классное руководство. И сейчас почти 17 тысяч рублей получает классный руководитель на руки, не начисления, а на руки - к своей основной зарплате. Для того чтобы привлечь молодых учителей в школу, минимальную планку поставили 40 тысяч рублей, чтобы меньше этого быть не могла у него зарплата».

В сегодняшних непростых условиях педагоги оказались на передовой следом за врачами. Они за короткое время смогли перестроиться и создать новый контент, наладить дистанционную работу с детьми. Учителя трудились днями и ночами, чтобы их подопёчные получили необходимый для освоения программы набор знаний.

Екатерина Колбунова, учитель английского и французского языков Мурманского международного лицея: «Нам всегда тяжело работается, но в этих условиях мы стараемся делать всё возможное, чтобы как-то облегчить нашу задачу. Дистанционное обучение нам приходит в помощь и, мне кажется, это будет неотъемлемой часть в ближайшем будущем».

Глава региона попросил учителей ввести в школьную программу дополнительный блок по изучению родного Заполярья, чтобы дети понимали важность Мурманской области для всей страны.

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