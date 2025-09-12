Губернатор Андрей Чибис встретился с молодёжным активом уполномоченного по правам человека Мурманской области

Глава региона призвал ребят к открытому диалогу.

Андрей Чибис вручил благодарственные письма активистам. Эти ребята ведут несколько социально значимых проектов. Например, уже 8 лет реализуют просветительскую программу «Конституция и молодёжь» для повышения правовой грамотности, развития уважения к государству и патриотизма.

Активисты организуют в муниципалитетах квесты, тематические игры, лекции и беседы.

На встрече молодые северяне смогли задать губернатору вопросы и поделиться инициативами. Глава региона отметил, что все прозвучавшие темы будут отработаны с профильными специалистами.