Губернатор Андрей Чибис встретился с отличившимися в этом году заполярными семьями

Он вручил им заслуженные награды и медали, а также пообщался о жизни насущной.

Тухватшины из Ковдора в этом году стали победителями Всероссийского конкурса «Семья года». Юлия и Рустам воспитывают дочек - Аделину и Анастасию. Оба родителя занимаются бизнесом, но при этом всегда находят время на совместное времяпрепровождение. Сегодня на встрече с главой области они поделились секретом счастливой совместной жизни.

Рустам Тухватшин, глава семьи: «В доверии друг другу, взаимопомощи и уважении. Потому что без этого, наверное, ни в одной семье никак. И любовь. Дети – это стимул жить и развития, стремимся что-то делать для их счастья. А когда они счастливы, вся семья счастлива».

Вторая семья Бычковых из Мурманска удостоена в этом году медали ордена «Родительская слава». Екатерина и Александр воспитывают пять детей. Семья дружная, любящая, в их кругу царит доверие и уважение.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Первое слово, которое ребёнок произносит – «мама». Потом, когда мы становимся старше, мы понимаем, что с одной стороны, это великая миссия, с другой – очень тяжёлый труд. Поэтому я, наблюдая, как у меня супруга всё пытается успеть, вижу, что это прям по-настоящему тяжёлая работа».

Глава региона пообщался с победителями конкурса не как губернатор, а как семьянин. Рассказал о своих родных, послушал истории из жизни гостей. После душевной беседы он вручил им заслуженные награды и пожелал процветания и благополучия.