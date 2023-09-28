Система централизации власти в муниципалитетах больше подходит к российской действительностиММТП подготовил подарки для участников Всероссийского дня ходьбы
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)28.09.23 19:30

Губернатор Андрей Чибис встретился с предпринимателями региона

В ходе общения состоялась торжественная церемония награждения членов Совета по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области и региональных организаций инфраструктуры поддержки, а также победителей конкурса «Губернаторский старт» и гранта на приобретение франшизы.

В ходе общения состоялась торжественная церемония награждения членов Совета по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области и региональных организаций инфраструктуры поддержки, а также победителей конкурса «Губернаторский старт» и гранта на приобретение франшизы.

С представителями бизнес-сообщества региона встретился Андрей Чибис. Предприниматели смогли задать губернатору Мурманской области все интересующие их вопросы. В том числе о господдержке.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Во-первых, мы с вами работаем все в Арктической зоне РФ. Я помню наши дискуссии, с нашими коллегами из Минфина РФ. Нам удалось добиться того, что резидентом становится тот, кто вкладывает от миллиона рублей. Второе, даже грант губернаторский дают до 2 миллионов рублей. То есть, по большому счёту, люди целеустремлённые могут сделать своё дело и платить кратно меньше налогов, чем наши соседи или предприниматели наших соседей».

Сегодня в Мурманской области созданы отличные условия как для открытия, так и для развития собственного бизнеса. Правительство региона старается поддерживать и сопровождать предпринимателей на всех этапах деятельности. Это и обучение, и юридическая помощь, и даже консультации по правильному оформлению документов для получения грантов и других мер поддержки.

Екатерина Кишинская, предприниматель: «Безусловно, поддержка чувствуется от наших государственных органов, абсолютно спокойно можно получить любую консультацию. При поддержке мурманского бизнес-инкубатора несложно было заполнить документы, отправить их на грант и победить».

Одна из мер помощи бизнесу - проект «Губернаторский старт». Как показывает практика, он может стать отличным трамплином для реализации своей бизнес-идеи. Это подтверждает и предприниматель Екатерина Белова. Благодаря «Губернаторскому старту» она сейчас открывает Центр поддержки мам «Северная мама».

Екатерина Белова, предприниматель: «У меня очень много знакомых коллег в других регионах. И они всегда спрашивают: «У вас в Мурманской области поддерживают предпринимателей?». Я говорю: «Да». У вас дают гранты? Я говорю: «Да». А какие, какие суммы? Я озвучиваю суммы и люди удивляются, потому что в других регионах этого нет. Поэтому, когда я сравниваю с другими регионами, как будто бы у нас здесь столько всего, что даже всего хватает. Потому что, когда есть вопросы, которые хочется озвучить, всегда есть органы, которые могут их решать».

Серьзных претензий к власти у заполярных предпринимателей нет. А такие встречи представители бизнес-сообщества воспринимают в первую очередь как возможность прямого диалога с первыми лицами области. И для власти, и для бизнеса эти беседы своеобразный индикатор. Первые - напрямую видят, в каком состоянии находится бизнес, узнают про его потребности из первых рук, вторые - интересуются новыми веяниями и проектами, чтобы понимать, в какую сторону развиваться дальше.

Марта Говор, начальник Управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области: «Очень много людей приходят сюда как физические лица и загораются этой идеей, спрашивают, куда обратиться, если есть мысли. Всем нужны деньги. Это важная часть. Но иногда не хватает компетенций предпринимательских. И мы, конечно, их направляем в том ключе, где они могут получить те инструменты для реализации своих идей, которые им нужны».

Перед совместной работой - приятный бонус. Губернатор вручил подарки особо отличившимся представителям Совета по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Людей нет: итоги девяти месяцев в судостроительной отрасли страны
-Фоторепортаж (6+)Фестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидетьVIII Арктический фестиваль «Териберка»: «Вызов Арктики», «Вкус Арктики» и развлечения на любой вкус
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: ПЕРВОЕ ОСЕННЕЕ ЗАСЕДАНИЕМурманская областная Дума: ПОВЕСТКА ДНЯМурманская областная Дума: ОТЧЁТ ГУБЕРНАТОРА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ ЗА 2022 ГОД
-

Последние комментарии

Бурак (Смирнова) Ю. Г. и Метелева (Бурак) А. А., заместитель советник директора МБОУ КШМ.
26.09.23 16:02
Здравствуйте, мурманчане и коллеги по работе и общей борьбе! От себя лично (матери и дочери), всего коллектива учителей-предметников МБОУ КШМ, работников бюджетной сферы МО говорим спасибо за повышени
Комментарий к новости:Зарплаты бюджетникам в Мурманской области повысят на 5,5%
Османова Нурижат Алиловна
24.09.23 09:15
Доброе утро всем. Кто это придумал и запустил - хочу сказать спасибо огромное. Очень хорошая идея для российских детей-школьников.... Мы любим Россию, мы любим и ценим человеческую жизнь, мы всегда в
Комментарий к новости:В 15 мурманских школах открылись «Парты Героев»
Никита
21.09.23 23:33
Очень интересно смотреть, как с каждым новым интервью все больше раскрывается человек. Спасибо, что приглашаете профессионалов своего дела в эфир! Хочется смотреть ещё и видеть других специалистов Му
Комментарий к новости:Даниил Ефимов, заведующий травматологическим отделением ГОБУЗ «МОКМЦ», врач ортопед-травматолог: каждый пациент индивидуален, или Каждый врач должен развивать свои профнавыки
-Правовая консультация (18+)ФАС России подготовил разъяснения статье 18.1 Закона о рекламе
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
282930311234567891011121314151617181920212223242526272829301
-Скоро в эфире01:30Новости. Информационная программа (12+)02:00«Маленькая принцесса». Художественный фильм (0+)03:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Средняя зарплата у фармацевтов в Мурманской области от 57471 - 80000 рублей, за год спрос на них вырос на 89%-PRO Валюту (16+)Курс доллара вырос на 50 копеек, евро – почти на 12 копеек-PRO Энергетику (18+)В рамках реализации программы по переводу Ленинского округа города Мурманска на закрытую систему теплоснабжения модернизируют «Северную» котельную-PRO ЖКХ (18+)В 2024 году специалисты «АтомЭнергоСбыта» планируют установить в домах жителей Мурманской области более 14 тысяч «умных» счётчиков-PRO Нефть и газ (18+)Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане-PRO Законы (18+)Новый 2024 год мы встретим с новым законом о занятости, а статус безработного собираются изменить с 2025 года
-

Наш регион-51

© 2009 - 2023
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика