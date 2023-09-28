Губернатор Андрей Чибис встретился с предпринимателями региона

В ходе общения состоялась торжественная церемония награждения членов Совета по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области и региональных организаций инфраструктуры поддержки, а также победителей конкурса «Губернаторский старт» и гранта на приобретение франшизы.

В ходе общения состоялась торжественная церемония награждения членов Совета по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области и региональных организаций инфраструктуры поддержки, а также победителей конкурса «Губернаторский старт» и гранта на приобретение франшизы.

С представителями бизнес-сообщества региона встретился Андрей Чибис. Предприниматели смогли задать губернатору Мурманской области все интересующие их вопросы. В том числе о господдержке.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Во-первых, мы с вами работаем все в Арктической зоне РФ. Я помню наши дискуссии, с нашими коллегами из Минфина РФ. Нам удалось добиться того, что резидентом становится тот, кто вкладывает от миллиона рублей. Второе, даже грант губернаторский дают до 2 миллионов рублей. То есть, по большому счёту, люди целеустремлённые могут сделать своё дело и платить кратно меньше налогов, чем наши соседи или предприниматели наших соседей».

Сегодня в Мурманской области созданы отличные условия как для открытия, так и для развития собственного бизнеса. Правительство региона старается поддерживать и сопровождать предпринимателей на всех этапах деятельности. Это и обучение, и юридическая помощь, и даже консультации по правильному оформлению документов для получения грантов и других мер поддержки.

Екатерина Кишинская, предприниматель: «Безусловно, поддержка чувствуется от наших государственных органов, абсолютно спокойно можно получить любую консультацию. При поддержке мурманского бизнес-инкубатора несложно было заполнить документы, отправить их на грант и победить».

Одна из мер помощи бизнесу - проект «Губернаторский старт». Как показывает практика, он может стать отличным трамплином для реализации своей бизнес-идеи. Это подтверждает и предприниматель Екатерина Белова. Благодаря «Губернаторскому старту» она сейчас открывает Центр поддержки мам «Северная мама».

Екатерина Белова, предприниматель: «У меня очень много знакомых коллег в других регионах. И они всегда спрашивают: «У вас в Мурманской области поддерживают предпринимателей?». Я говорю: «Да». У вас дают гранты? Я говорю: «Да». А какие, какие суммы? Я озвучиваю суммы и люди удивляются, потому что в других регионах этого нет. Поэтому, когда я сравниваю с другими регионами, как будто бы у нас здесь столько всего, что даже всего хватает. Потому что, когда есть вопросы, которые хочется озвучить, всегда есть органы, которые могут их решать».

Серьзных претензий к власти у заполярных предпринимателей нет. А такие встречи представители бизнес-сообщества воспринимают в первую очередь как возможность прямого диалога с первыми лицами области. И для власти, и для бизнеса эти беседы своеобразный индикатор. Первые - напрямую видят, в каком состоянии находится бизнес, узнают про его потребности из первых рук, вторые - интересуются новыми веяниями и проектами, чтобы понимать, в какую сторону развиваться дальше.

Марта Говор, начальник Управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области: «Очень много людей приходят сюда как физические лица и загораются этой идеей, спрашивают, куда обратиться, если есть мысли. Всем нужны деньги. Это важная часть. Но иногда не хватает компетенций предпринимательских. И мы, конечно, их направляем в том ключе, где они могут получить те инструменты для реализации своих идей, которые им нужны».

Перед совместной работой - приятный бонус. Губернатор вручил подарки особо отличившимся представителям Совета по экспорту и развитию малого и среднего предпринимательства при правительстве Мурманской области.