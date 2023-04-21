Губернатор Андрей Чибис встретился с представителями молодёжного актива региона

«Движение Первых» объединяет молодёжь и детей не только из Мурманской области, но и со всей страны. Оно активно развивается в нашем регионе, и его участники уже показывают отличные результаты.

На заседании областного правительства рассказали об идеях и проектах, которые дети придумали и уже успели реализовать.

Мария Чернышева, председатель Совета регионального отделения Общероссийского общественно-государственного движения детей и молодежи «Движение Первых» Мурманской области: «У нас есть проект «Классные встречи». Ребята встречаются со своими кумирами. Дети сами ищут людей, договариваются о встрече, собирают своих сверстников и проводят самостоятельно эти беседы. Кроме того, они пишут проекты».

Развитию молодёжных движений в Мурманской области уделяется большое внимание. Например, недавно завершился приём заявок на получение грантов в рамках развития молодёжной политики, добровольчества, патриотического воспитания. А ещё наши ребята принимают активное участие во всех федеральных проектах. И по результатам рейтинга профильного федерального агентства Мурманская область вошла в тройку лидеров-регионов по реализации государственной молодёжной политики на территории нашей страны.

Егор Хаценко, председатель комитета молодёжной политики Мурманской области: «Есть очень жёсткие критерии, по которым отбирается. Это развитие молодёжи, молодёжной политики. Чёткая нормативно-правовая база, которая регулировала бы это направление на территории региона. И, конечно, меры поддержки. Насколько молодые люди довольны теми мерами, которыми они пользуются на территории региона в рамках развития своих инициатив».

Помимо грантовой поддержки в нашем регионе появился новый вид стипендии, которую получает работающая молодёжь.