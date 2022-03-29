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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)29.03.22 19:30

Губернатор Андрей Чибис встретился с представителями рыбопромышленной отрасли Мурманской области

Только за прошлый год добыча морепродуктов увеличилась на 8%. И в 2022 показатели также растут, отметил губернатор на встрече. Положительные результаты – очень важны для развития бизнеса и жизни нашего города-порта и всей области.

Именно поэтому глава региона уделяет особое внимание рыбопромышленности.

По словам Андрея Чибиса, для начала важно наладить подготовку кадров для отрасли. Отдельной важной темой для обсуждений стал судоремонт.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области:  «С министром развития дальнего Востока и Арктики мы это обсудили, как это можно встроить. И дополнительный ресурс получить по их линии - по программе развития Арктики. Это один вариант. И в ближайшее время я планирую с министром промышленности это обсудить, но мне нужно с вами это проговорить, фактуру и детали. Что конкретно, какие проекты мы должны с вами двигать».

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