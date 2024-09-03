Губернатор Андрей Чибис встретился с рабочим коллективом «Мурманскводоканала»

Визит был и познавательный, и приятный.

17 специалистов водоканала получили из рук главы региона благодарственные письма за успешную работу и вклад в развитие предприятия.

По окончании приятной церемонии вручения началась беседа – неформальная, но актуальная. Сотрудники водоканала задавали волнующие их вопросы губернатору, а тот честно отвечал на них.

Например, специалистов волновали работающие «наливайки» во дворах, протекающие кровли, строительство аквапарка и ремонт трасс.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Третья история, развязка и подъезд со стороны Североморска к Мурманску. И сейчас проектируется продолжение трассы до Североморска. После проекта будем обсуждать финансирование. По конкретным участкам трассы Кола дополнительные мероприятия с освещением отвороток, палками гаишными и с техническими решениями на опасных поворотах – оранжевые столбы».

Встречи с рабочими коллективами крупных предприятий давняя практика. Благодаря живому общению с мурманчанами губернатор отмечает горячие точки, которые действительно волнуют жителей.