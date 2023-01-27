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День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)27.01.23 19:30

Губернатор Андрей Чибис встретился с руководством «Молодой Гвардии» Мурманской области

Участники встречи поделились с главой региона успехами работы за год и планами на будущее.

Результаты работы регионального отделения в прошлом году очень хорошие, отмечают в «Молодой Гвардии». Конечно, на протяжении этого периода основной повесткой оставалась тема специальной военной операции. Участники движения были добровольцами, волонтёрами, собирали гуманитарную помощь беженцам и военным. Работа продолжается.

Антон Демидов, председатель ВОО «Молодая Гвардия»: «Самое главное наше направление – помощь в госпиталях. Мы будем увеличивать интенсивность этой работы. В основном, это помощь в госпиталях на освобожденных территориях: Лисичанск, Горловка, Луганск. Поступает большое количество раненных, мы там должны работать».

В региональном отделении признаются, что хотят стать примером для молодогвардейцев из других отделений СЗФО.

Алена Адамсон, руководитель регионального отделения «Молодая Гвардия»: «Уже проведено большое количество мероприятий. Налажена работа с другими регионами СЗФО – Архангельская область и Ненецкий АО. Самые главные наши планы – отправка на Донбасс нашей фронтовой бригады ансамбля «Молодой Гвардии Единой России» Мурманской области».

На встрече стало известно, что «Молодая Гвардия» запускает большой образовательный унифицированный проект. Они будут искать и растить лидеров в политической сфере.

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