День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)21.01.22 19:30
Губернатор Андрей Чибис встретился с руководством Мурманского океанариума
Собственник комплекса представил решение по его развитию и сообщил, что в ближайшее время намерен заключить договор с проектной организацией.
Андрей Чибис отметил, что океанариум стал одной из точек притяжения для жителей и гостей города. К реализации намеченных планов руководство комплекса должно отнестись с особым вниманием.
Напомним, что в связи с изменениями в законодательстве, касающимися правил содержания животных, с 1 января представления в океанариуме прекращены. Сейчас ластоногие артисты живут в своих вольерах, им оказывают должный уход. Персонал также остаётся на рабочих местах.
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Последние комментарии
Виктор
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Бронзин
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