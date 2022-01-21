Губернатор Андрей Чибис встретился с руководством Мурманского океанариума

Собственник комплекса представил решение по его развитию и сообщил, что в ближайшее время намерен заключить договор с проектной организацией.

Андрей Чибис отметил, что океанариум стал одной из точек притяжения для жителей и гостей города. К реализации намеченных планов руководство комплекса должно отнестись с особым вниманием.

Напомним, что в связи с изменениями в законодательстве, касающимися правил содержания животных, с 1 января представления в океанариуме прекращены. Сейчас ластоногие артисты живут в своих вольерах, им оказывают должный уход. Персонал также остаётся на рабочих местах.