День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)26.09.22 19:30
Губернатор Андрей Чибис выразил соболезнования жителям Ижевска, где из-за стрельбы в школе погибли дети и взрослые
Об этом он написал на своём канале в мессенджере «Телеграм».
Трагедия произошла в Ижевске в понедельник утром. На школу №88 напал бывший выпускник 1988 года рождения. Он был вооружен двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами. Мужчина был одет в майку с нацисткой символикой. Он убил охранника и стрелял во всех на своём пути. После чего покончил с собой.
В результате вооруженного нападения в удмуртской школе погибли 13 человек, 9 из них дети. Помимо этого, 23 человека ранены, 20 из которых несовершеннолетние.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета.
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Последние комментарии
Татьяна
13.09.22 15:57
Выходит,что АО ,,Ситиматик,, наживается на простых гражданах.Недавно даже увеличили тариф.Спрашивается почему?Почему всё идёт на самотёк, сколько захотел,столько и прибавил,и ничего мне за это не буде
Д.О. Вернер
11.09.22 10:01
То мы закрываем их представительство, то сами к ним поехали. И как после этого Республика к нам будет относиться?
Бурак (Смирнова) Ю. Г., заместитель директора по ВР МБОУ "Кадетская школа города Мурмасгка."
08.09.22 22:15
Добрый вечер, мурманчане, коллеги по работе и общей борьбе! Весь коллектив, учащиеся, а так же родители (законные представители) учащихся прославленной Кадетской школы города-героя Мурманска, узнав о
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