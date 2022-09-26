Губернатор Андрей Чибис выразил соболезнования жителям Ижевска, где из-за стрельбы в школе погибли дети и взрослые

Об этом он написал на своём канале в мессенджере «Телеграм».

Трагедия произошла в Ижевске в понедельник утром. На школу №88 напал бывший выпускник 1988 года рождения. Он был вооружен двумя переделанными под боевые патроны травматическими пистолетами. Мужчина был одет в майку с нацисткой символикой. Он убил охранника и стрелял во всех на своём пути. После чего покончил с собой.

В результате вооруженного нападения в удмуртской школе погибли 13 человек, 9 из них дети. Помимо этого, 23 человека ранены, 20 из которых несовершеннолетние.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Расследование передано в центральный аппарат Следственного комитета.