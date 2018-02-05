Губернатор и депутат Госдумы «сверили часы»

Одну неделю в месяц депутаты Государственной Думы проводят в своих регионах - работают с избирателями и проводят встречи с коллегами. В этот раз традиционная работа «дома» для экс-мэра Мурманска Алексея Веллера ознаменовалась обсуждением вопроса о минимальном размере оплаты труда. Как восполнить затраты арктических регионов, которые неизбежно влечёт за собой повышение минимальных зарплат северян? Стратегию действий народный избранник обсудил с губернатором Мариной Ковтун.

Ещё один знаковый вопрос, который затронули на своей встрече депутат Госдумы и губернатор региона, переселение людей из ветхого жилья.

И снова Алексей Веллер и Марина Ковтун придерживаются единого мнения. В решении проблем с переселением из аварийного жилья должен активнее включаться и помогать регионам федеральный центр. В этом году в Мурманской области переселят жителей из 129 домов, которые признаны аварийными в период с 2012 по 2014 годы. А это более 1300 человек.

12 из этих домов находятся в Мурманске, остальные - в Кандалакше, Мончегорске, Умбе, Зеленоборском, Никеле и Ковдорском районе. Средства на эти цели, а это порядка одного миллиарда рублей, будут направлены из областного бюджета. Но с помощь федеральной казны решить жилищный вопрос северян получилось бы значительно быстрее.