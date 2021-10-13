Губернатор и министры региона принимают участие работе форума «Российская энергетическая неделя»

В Москве стартовал форум «Российская энергетическая неделя». Мурманскую область на форуме представляет делегация во главе с губернатором Андреем Чибисом.

Программа события охватывает широкий круг вопросов трансформации и развития рынка мировой энергетики. На сессии, посвященной будущему традиционной энергетики, участники дискуссии обсудят готовность мира к отказу от углеводородов, позиции нефти, газа и угля и их запасы, готовность инфраструктуры к использованию новых источников энергии, а также возможность энергетического перехода с использованием ископаемого топлива.

Помимо Андрея Чибиса от нашего региона в форме участвуют заместитель губернатора Юрий Сердечкин, министр энергетики и ЖКХ региона Алексей Лыженков.