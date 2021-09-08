Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева

Глава ведомства погиб, пытаясь спасти жизнь человека во время межведомственных учений в Арктической зоне России, в которых принимает участие и Мурманская область.

Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон, который расположен на охраняемой территории в западной части Путоранского заповедника, сообщает «РБК». Один из операторов, освещавших событие, сорвался в воду, Зиничев попытался его спасти, но разбился о камень. Оба погибли.