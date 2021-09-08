День за днём с «Арктик-ТВ» (12+)08.09.21 19:30
Губернатор и правительство Мурманской области выразили соболезнования в связи с трагической гибелью главы МЧС России Евгения Зиничева
Глава ведомства погиб, пытаясь спасти жизнь человека во время межведомственных учений в Арктической зоне России, в которых принимает участие и Мурманская область.
Трагедия произошла на водопаде Китабо-Орон, который расположен на охраняемой территории в западной части Путоранского заповедника, сообщает «РБК». Один из операторов, освещавших событие, сорвался в воду, Зиничев попытался его спасти, но разбился о камень. Оба погибли.
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Последние комментарии
Катя
05.09.21 17:36
У меня ковид и мне не оказывают медпомощь
Ирина
03.09.21 23:42
опять интересный момент... Да, дома открывал Гисмеев. Но ОН ЛИ ИХ строил???? И кто должен собирать жалобы, как не помощник депутата? Это его работа. А наполнение кружков детьми.... Извините, а у веду
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: Кому приходилось отдуваться за народного избранника Гисмеева?
Ирина
02.09.21 23:46
и чего это Светлана тогда помогала выбираться такому человеку? Выгодно было? Вот где реально предательство
Комментарий к новости:СВОИМИ СЛОВАМИ: В политике Гисмеева всегда держали за дурочка
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