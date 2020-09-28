Губернатор и зима проверят качество работ

Октябрь – крайний срок сдачи объектов, которые обновляются в этом году. Отчёт о проделанной работе предоставила на оперативном совещании вице-губернатор Оксана Астахова.

В октябре должны завершить ремонтный сезон в Мурманской области. Это: дороги, дворы, общественные пространства (парки и скверы). По словам вице-губернатора Оксаны Астаховой, благоустройство уже на завершающей стадии.

Оксана Астахова, заместитель губернатора Мурманской области: «По 108 домам прилегающей территории работы уже завершены. Более 94% общая готовность, но есть по четырём муниципалитетам отставания от графиков. Но они не значительные и все в ручном режиме координируются и устраняются».

Что касается ремонтов общественных территорий, то на 6 объектах из 15 работы уже завершены, а на остальных степень готовности более 80%.

Губернатор отметил, что необходимо чётко вести авторский контроль за качеством работ, чтобы презентованные на картинках объекты не отличались от построенных.

Андрей Чибис, губернатор Мурманской области: «Я не приму ни один объект, если будет не так, как положено по концепции. И в этом смысле авторский надзор принципиально важен. Это первое. Второе – принципиально контролировать качество. И вы правильно делаете, если положили плитку никудышно, снимайте. Пусть подрядчик снимает и перекладывает, как положено».

Также губернатор поручил Оксане Астаховой жёстко и в ежедневном режиме контролировать ход всех работ. Чтобы они были завершены не только во время, но и качественно.