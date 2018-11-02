Губернатор Марина Ковтун и депутат Госдумы Алексей Веллер обсудили проблемы регионального бюджета

Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с депутатом Государственной Думы Алексеем Веллером. Ключевая тема беседы – формирование бюджета субъекта.

Сегодня региональная казна вынуждена расплачиваться за резкий рост биржевых цен на мазут. Потребность на компенсацию убытков ресурсникам в 2018 году выросла вдвое: с трёх до шести млрд рублей. Президент России Владимир Путин заявил, что регионам, столкнувшимся с этой проблемой, будут выделены дополнительные средства – 23 млрд рублей.

Помимо компенсации, решением проблемы, как заявила Марина Ковтун, может стать «закрепление» на ближайшие 3-5 лет объёма мазута для нужд Мурманской области по фиксированной цене.

«Мы не должны оплачивать доходы нефтяных компаний деньгами бюджета. Эти средства должны идти на то, чтобы удовлетворять потребности жителей Мурманской области, исполнение наших социальных обязательств, которых у нас много, почти 80% бюджета. Нам необходимо многое сделать в медицине. Мы пока за свой счёт реализуем программу «Арктический доктор», предусматриваем комплекс мер для того, чтобы защитить наши многодетные семьи, людей, попавших в сложные жизненные ситуации, в том числе в свете перехода на новую систему обращения отходами», – сказала Марина Ковтун.

Алексей Веллер поддержал позицию жесткую губернатора по дополнительной нагрузке на бюджет региона, не связанной с собственными расходными обязательствами, и предложил совместно с Минфином области добиваться выделения средств Мурманской области при поправках к федеральному бюджету текущего года. Кроме того, механизм закрепления объемов мазута по фиксированной цене можно внедрить уже с 2019 года, считает Алексей Веллер.

«По сути дела такое решение существует в стране с точки зрения газоснабжения. Мы же имеем спеццену на определённое количество газа сжиженного. Почему бы этот механизм не распространить на мазут?», – отметил депутат.

Бюджет страны уже внесён в Государственную Думу и будет рассматриваться в ближайшее время. Регионы надеются, что ко второму чтению до них будут доведены объемы средств, которые пойдут на реализацию национальных проектов.

«У нас достаточно устойчивая экономика, на которую можно положиться, если не будут меняться внешние условия, не будут вводиться новые, неожиданные для субъектов РФ меры, которые ухудшают бюджетное состояние. Они должны быть компенсированы из федерального бюджета», – подчеркнула Марина Ковтун, приведя в пример перераспределение в федеральный бюджет с 2017 года 1% налога на прибыль, для нашего субъекта выразившееся в ежегодной потере порядка 1,2 млрд рублей.

«Борьба за наполнение региональных бюджетов – это, наверное, на сегодня наша главная задача», – согласился Алексей Веллер.