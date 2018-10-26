Губернатор Марина Ковтун провела рабочую встречу с главным судебным приставом Мурманской области Александром Малюшкиным

Глава региона сообщила, что в первой половине 2019 года будет завершен ремонт новых помещений судебных участков Первомайского судебного района города Мурманска. В том числе предусмотрено создание надлежащих условий для работы приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Губернатор поздравила Александра Малюшкина и его коллег с наступающим профессиональным праздником – Днём судебного пристава, который отмечается в России 1 ноября. Александр Малюшкин доложил о том, как в Мурманской области обстоит ситуация с исполнением судебных решений.